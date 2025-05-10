Макрон, Мерц, Стармер и Туск приехали в Киев на встречу "коалиции желающих"

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Премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и польской премьер Дональд Туск прибыли в Киев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что визит иностранных лидеров в украинскую столицу связан с проведением встречи так называемой "коалиции желающих", которая должна пройти в Киеве в субботу, 10 мая.

Ранее Макрон заявил, что европейские страны могут развернуть военный контингент в Киеве, Львове и Одессе без согласия России. По его словам, эти силы смогут дать военный ответ в случае нападения. При этом французский лидер уточнил, что их целью не является конфликт с российскими военными.

После этого в Киеве прошло обсуждение возможной отправки европейских миротворцев на Украину. В нем приняли участие начальники генштабов Британии, Франции и Украины. Стороны рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих вооруженных сил по поддержанию безопасности на Украине.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает против присутствия миротворцев Европы на Украине. Он отметил, что эти формирования будут состоять из сил НАТО.

