В Киеве прошло обсуждение возможной отправки европейских войск на Украину

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В Киеве прошло обсуждение возможной отправки европейских миротворцев на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Великобритании.

В обсуждении приняли участие начальники генштабов Британии, Франции и Украины. Стороны рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих вооруженных сил по поддержанию безопасности на Украине. Размещение миротворцев якобы должно пройти в рамках усилий Великобритании по созданию “коалиции желающих” из стран Евросоюза.

При этом в Министерстве обороны Великобритании отметили, что франко-британская инициатива не станет заменой войскам Украины, европейские силы будут нацелены на сдерживание России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что европейские страны могут развернуть военный контингент в Киеве, Львове и Одессе без согласия России. По его словам, эти силы смогут дать военный ответ в случае нападения. При этом французский лидер уточнил, что их целью не является конфликт с российскими военными.

Однако властям Франции и Великобритании пока не удалось убедить европейских союзников направить войска на Украину. Главным образом, Евросоюз опасается, что Соединенные Штаты будут играть главную роль в этом плане. В свою очередь, Вашингтон не давал каких-либо обязательств.