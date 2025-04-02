Политик Филиппо: слова Зеленского продвигают идею отправки войск на Украину

Фото: 123RF/wladyslawmus

Слова украинского президента Владимира Зеленского говорят о продвижении идеи отправки войск на Украину. Об этом заявил французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, передает RT.

"Они полным ходом движутся к отправке французских войск на Украину", – говорится в публикации Филиппо в соцсети Х.

Он напомнил, что украинский лидер сообщил о проведении встречи "узкого круга стран", готовых выделить своих военнослужащих Киеву. Филиппо призвал французов выйти на митинг, чтобы прекратить финансирование Украины ради интересов французского президента Эммануэля Макрона, самого Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и компании BlackRock.

Между тем президент Украины выразил надежду, что вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц передаст Киеву дальнобойные ракеты Taurus, пишет радио КП. В интервью телеканалу N-tv Зеленский отметил, что стороны будут продолжать работу над этим вопросом, вокруг него продолжаются дискуссии.

Украинский лидер отказался комментировать детали до вступления Мерца в должность, но ожидает передачу ракет. По словам Зеленского, "это намного больше, чем просто надежда".

Ранее Макрон сказал, что Запад может развернуть военный контингент в Киеве, Львове и Одессе без согласия России. По его мнению, эти силы способны дать военный ответ в случае нападения.

Дипломат Юлия Жданова уточнила, что размещение военных под любым флагом на Украине будет расцениваться как участие стран в конфликте. РФ настроена категорически против инициативы размещения иностранных войск на украинской территории, добавил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.