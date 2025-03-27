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Макрон предупредил, что миротворцы на Украине дадут ответ при нападении
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Миротворческие силы, которые западные страны хотят отправить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.
При этом Макрон уточнил, что миротворцы не будут размещены на линии фронта и их целью не является конфликт с российскими военными.
"Но если будет новая агрессия против украинской территории, эти армии будут атакованы, и в рамках нашего вовлечения они будут находиться там, чтобы реагировать и отвечать, согласно решению главнокомандующего", – приводит РИА Новости слова президента Франции.
Ранее СМИ сообщали, что Макрон активно изучает альтернативу в виде миротворческой миссии ООН вместо ввода европейских войск на Украину. Однако позже Зеленский отверг идею о создании в стране миротворческой миссии под эгидой ООН.
Украине нужны иностранные военные, способные вести бои, а не миротворцы, заявлял замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква. По словам украинского политика, каждый солдат должен быть готов к реальному бою.
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