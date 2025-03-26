Офис Зеленского заявил, что Украине нужны иностранные военные, а не миротворцы

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Украине нужны иностранные военные, способные вести бои, а не миротворцы. Об этом заявил замглавы офиса президента страны Владимира Зеленского Игорь Жовква, передает La Depeche.

"Важно не количество. Важна их готовность сражаться, быть оснащенными", – сказал он.

По словам украинского политика, каждый солдат должен быть готов к реальному бою. Это то, чем солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимались последние 3 года и более, добавил Жовква.

Ранее Зеленский отвергал идею французского лидера Эммануэля Макрона о создании в стране миротворческой миссии под эгидой ООН. Украинский президент уточнял, что Киев не рассматривает ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности.

Также украинский лидер жаловался на то, что Украину все еще не приняли в НАТО, несмотря на ее "огромное желание". Позже генсек организации Марк Рютте уточнял, что Киеву никто не обещал членство в Альянсе в контексте мирных переговоров.

