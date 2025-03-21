Зеленский отверг идею Макрона о миротворцах под эгидой ООН на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею французского лидера Эммануэля Макрона о создании в стране миротворческой миссии под эгидой ООН. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Мы не рассматриваем ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности", – заявил Зеленский.

О том, что Макрон активно изучает альтернативу в виде миротворческой миссии ООН вместо ввода европейских войск на Украину, узнали СМИ. По их утверждению, французский лидер возглавляет усилия по созданию коалиции заинтересованных стран НАТО и Евросоюза совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Более того, британский премьер намерен увеличить поддержку Украины с помощью воздушной и морской силы, отказавшись от идеи присутствия европейских войск на земле.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что размещение миротворцев на Украине, как и в других местах, возможно только при согласии всех сторон конфликта.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет означать войну с Альянсом. Он объяснил это тем, что страны, которые рассматривают подобный сценарий, входят в состав военного блока.

Вместе с тем МИД России отметил, что президент Франции пытается найти оправдание для участия в украинском конфликте. В ведомстве обратили внимание, что в этом стремлении французский лидер "рвет подметки".

