21 марта, 16:54Политика
Во Франции призвали отстранить Макрона от должности президента
Фото: 123RF/gintsivuskansphoto
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян призвал отстранить президента Эммануэля Макрона от должности из-за его лжи народу.
"Макрон создает ложную российскую угрозу, чтобы удержаться у власти и залезать в карманы к французам. Его отстранение от должности – жизненно важная необходимость!" – написал он на своей странице в соцсети Х.
Французский лидер выступил 5 марта с заявлением, в котором назвал Россию угрозой для Франции и Европы, а также обвинил ее в нарушении минских соглашений в 2014 году. В связи с этим Макрон сообщил о решении начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.
В ответ на это МИД РФ подчеркнул, что его выступление показало амбиции Парижа, в которых звучат ноты ядерного шантажа. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также назвал путем к большой трагедии заявление Макрона о ядерном оружии.
При этом высказывания президента Франции позабавили главу российского МИД Сергея Лаврова. Он заметил, что Макрон намерен защитить всех своими "тремя или четырьмя ядерными боеголовками".
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