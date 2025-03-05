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05 марта, 23:06

Политика

Макрон назвал Россию угрозой для Франции и Европы

Фото: AP/Toby Melville/Pool via AP

Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон во время выступления, которое транслировалось на канале BFMTV.

По его мнению, Москва опасна в воздухе, в социальных сетях и киберпространстве.

"Россия укрепляет свою армию. К 2030 году она планирует усилить свою армию еще 300 тысячами солдат, 3 тысячами танков и 300 самолетами", – отметил Макрон.

Кроме того, президент Франции обвинил РФ в нарушении минских соглашений в 2014 году.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что совершенно не верит слухам о желании России начать войну с НАТО.

При этом генсек НАТО Марк Рютте призвал Альянс перейти к "мышлению военного времени". Он рассказал, что по всему НАТО уже нарастили оборонное производство. В последние годы страны Альянса производят больше и быстрее, чем когда-либо за десятки лет, сказал Рютте.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обман Запада в ситуации с минскими соглашениями стал уроком для России, благодаря которому в будущем страна сможет лучше отстаивать свои интересы. По его словам, российская сторона больше не испытывает романтизма в отношении других государств. Москва научилась отстаивать свои интересы, не идя на поводу "лживых обещаний", добавил представитель Кремля.

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