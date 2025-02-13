Генсек НАТО Рютте пригрозил России в случае нападения на Альянс

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пригрозил России катастрофическими последствиями в случае нападения на страны Альянса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова генсека.

Рютте отметил, что всерьез верит докладам стран Североатлантического альянса, согласно которым РФ якобы готовится к конфликту с НАТО. Одновременно с этим генсек счел минимальными шансы Альянса на существование без членства США и американской военной поддержки.

Ранее военная разведка Дании заявляла, что на данный момент Россия не готова вести войну с несколькими странами НАТО в связи с конфликтом на Украине, однако после его завершения потенциально возникнет угроза для стран Альянса.

Утверждалось, что РФ спустя полгода после окончания конфликта сможет "вести локальную войну в стране, граничащей с Россией", спустя два года – будет представлять угрозу для некоторых или более стран НАТО Балтийского региона, спустя пять лет – будет готова к крупномасштабной войне в Европе.