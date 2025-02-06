Посол РФ Кузнецов: Финляндия готовит граждан к войне

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Финские власти призывают граждан готовиться к войне. Об этом в беседе с РИА Новости заявил посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.

По его словам, в стране усиленно нагнетается атмосфера военного психоза, а население запугивают "агрессивными планами России".

"Поощряются разного рода инициативы по поддержанию военных навыков у населения, активизируется и широко освещается в прессе благоустройство бомбоубежищ, расширяется сеть стрелковых клубов, увеличивается предельный возраст пребывания военнообязанных в резерве и тому подобное", – сказал Кузнецов.

Как считает дипломат, за этим стоит желание руководства Финляндии оправдать вступление страны в НАТО и рост военных расходов.

Ранее внешнеполитическое ведомство Финляндии опубликовало инструкции для граждан страны, которые решили стать наемниками и пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такая деятельность не запрещена законодательством страны, но если наемник получит ранение в бою, то Финляндия не будет помогать ему ни в эвакуации, ни в лечении.

В МИД считают, что ответственность за лечение лежит на ВСУ. Если наемник вернется в страну самостоятельно, то каких-либо льгот для оказания медпомощи ему не положено.