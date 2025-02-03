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МИД Финляндии опубликовал инструкции для граждан страны, которые решили стать наемниками и пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информация об этом опубликована на сайте дипломатического ведомства.

В "Информации для добровольцев" подчеркивается, что ведомство не поощряет и не рекомендует поездки добровольцев на Украину. Такая деятельность не запрещена законодательством Финляндии, но если наемник получит ранение в бою, то страна не будет помогать ему ни в эвакуации, ни в лечении.

В МИД Финляндии считают, что ответственность за лечение лежит на ВСУ. Если наемник вернется в страну самостоятельно, то каких-либо льгот для оказания медпомощи ему не положено.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова указала, что составители документа не руководствовались ничем, кроме ненависти к своим гражданам и пренебрежением их судьбой.

"Кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов?" – сказала она в беседе с РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказывал, что Москва знает, что против Вооруженных сил РФ на стороне ВСУ воюют иностранные наемники. Все данные об этих случаях фиксируются, указывал он.

Ранее гражданин Новой Зеландии был приговорен к 14 годам лишения свободы за то, что в качестве наемника воевал против российской армии, а в 2024 году незаконно вторгся в Курскую область. Срок наказания будет исчисляться после вступления приговора в силу, в случае экстрадиции или депортации на территорию России.

