Новозеландский наемник приговорен к 14 годам колонии за вторжение в Курскую область

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Курский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена, который в составе ВСУ участвовал во вторжении в Курскую область. Об этом объединенная пресс-служба судебной системы региона сообщила в телеграм-канале.

По данным следствия, в 2022 году ОʼБрайен вступил в ряды ВСУ в качестве наемника и участвовал в боевых действиях против российских военных за материальное вознаграждение. В августе 2024-го он в составе украинских формирований незаконно вторгся на территорию Курской области, где продолжил участвовать в вооруженном конфликте.

Отбывать наказание наемник будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд конфисковал более 1,3 миллиона рублей, полученные ОʼБрайеном в результате совершения преступления, которые обратит в собственность России.

Срок наказания будет исчисляться после вступления приговора в силу, в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ.

Ранее суд заочно арестовал американского наемника Деррика Бейлса за теракт в Курской области в конце августа. Завершены все следственные действия по уголовному делу. Следователи опросили свидетелей, осмотрели документы и сайты в интернете, собрали доказательства, полностью подтверждающие вину мужчины.