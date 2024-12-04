Суд заочно арестовал американского наемника за теракт в Курской области

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Суд заочно заключил под стражу американского наемника Деррика Бейлса за теракт в Курской области, совершенный в конце августа 2024 года, пишет пресс-служба СК РФ.

В настоящее время завершены все следственные действия по уголовному делу, в соответствии со статьями 205 и 359 УК РФ ("Теракт" и "Наемничество"). Сотрудники СК опросили свидетелей, осмотрели документы и сайты в Сети, собрали доказательства, которые полностью подтвердили вину мужчины.

"Он объявлен в международный розыск", – добавили в СК.

Ранее сообщалось, что предполагаемый наемник также проходил по делу о покушении на убийство, незаконному пересечении границы и других делах. Следствие выяснило, что Бейлс лично принимает участие в вооруженном конфликте и воюет на стороне Украины в составе ЧВК "Форвард групп".

Оказалось, что наемник проник на территорию Курской области, где нанес имущественный ущерб, а также занимался устрашением населения и дестабилизацией органов власти.

При этом бои с украинцами в регионе продолжаются с 6 августа. В регионе из-за этого введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

