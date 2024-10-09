Суд приговорил к 14,5 года колонии наемника из США, воевавшего в ВСУ

Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда

Суд заочно приговорил наемника Тревора Рауди Рида из США к 14,5 года колонии за службу на стороне ВСУ, сообщает Следственный комитет РФ в своем телеграм-канале.

Фигурант признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ ("Наемничество"). Суд избрал меру пресечения в виде заключения Рида под стражу.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы. Он объявлен в международный розыск", – сказано в сообщении.

Следствие установило, что Рид, ранее служивший в Корпусе морской пехоты ВМС США, с 4 мая по 30 июня 2023 года прибыл на территорию Украины. Там он 25 июля 2023 года присоединился к ВСУ в качестве наемника.

Отмечается, что Рид был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, формой и специальным снаряжением.

Кроме того, на Украине он прошел дополнительную подготовку, чтобы улучшить свои навыки обращения с оружием, а также изучить стратегии и тактики участия в вооруженных конфликтах.

В ДНР Рид выполнял приказы командиров и непосредственно участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ против ВС РФ. За это он регулярно получал вознаграждение.

Ранее столичный суд приговорил американского пенсионера Стефана Хаббарда к 6 годам 10 месяцам колонии общего режима за то, что он был наемником и воевал в рядах ВСУ.

Отмечалось, что в феврале 2022 года пенсионер заключил контракт с территориальным батальоном харьковского Изюма, где проходил обучение и принимал участие в конфликте.