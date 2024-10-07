Столичный суд приговорил к лишению свободы наемника из США, воевавшего в рядах ВСУ

Фото: depositphotos/andreyuu

Столичный суд приговорил американского пенсионера Стефана Хаббарда к 6 годам 10 месяцам колонии общего режима за то, что он был наемником и воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Суд подчеркнул, что еще в феврале 2022 года пенсионер заключил контракт с территориальным батальоном харьковского Изюма. Там он прошел обучение и до апреля 2022 года принимал участие в конфликте, пока не был задержан российскими военными.

Американец признал свою вину в преступлении в конце сентября 2024 года. Уточнялось, что за свою службу в рядах ВСУ он получал не менее 1 тысячи долларов в месяц.

