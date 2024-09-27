Прокурор: наемнику из США, воевавшему на стороне ВСУ, платили 1 тыс долларов в месяц

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Американский пенсионер Стефан Хаббард, которого обвиняют в участии в конфликте с Россией на стороне Украины, получал 1 тысячу долларов в месяц и служил в батальоне теробороны города Изюма Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление прокурора.

Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении Хаббарда, в четверг, 26 сентября. Американец является уроженцем штата Мичиган, но жил на территории Украины с 2014 года.

Хаббард решил стать наемником Вооруженных сил Украины (ВСУ) в феврале 2022 года. По данным прокурора, основной целью его участия в вооруженном конфликте стало получение денежного вознаграждения. Контракт между американцем и батальном территориальной обороны города Изюма был заключен 25 февраля того же года.

"По контракту Хаббард должен был получать денежное вознаграждение в размере не менее одной тысячи долларов США в месяц. Позднее Хаббард прошел обучение и получил военные знания, был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами и обмундированием", – цитирует прокурора агентство.

После этого обвиняемый нес службу и участвовал в вооруженных действиях, но был задержан одним из российских военных 2 апреля 2022 года. Подробности этого события остаются нераскрытыми.

В соответствии со статьей УК РФ об участии наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, Хаббарду грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении наемника из Новой Зеландии Джордана О’Брайана за боевые действия в Курской области. Он проходит подозреваемым в нарушении нескольких статей. Среди них – убийство двух или более лиц, покушение на убийство двух или более лиц, умышленное повреждение чужого имущества, теракт, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, незаконное пересечение государственной границы РФ.