Уголовное дело в отношении комбрига ВСУ Келембета поступило в российский суд

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В российский суд поступило уголовное дело в отношении командира 107-й реактивно-артиллерийской бригады Украины полковника Александра Келембета (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он заочно обвиняется в совершении террористического акта, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2023 года Келембет, находясь на позиции вверенной ему бригады вблизи Херсона, отдал незаконный приказ подчиненным нанести удары двумя ракетами РСЗО HIMARS по Скадовску Херсонской области. Действовал он в составе организованной группы совместно с лицами из числа представителей высшего военного и политического руководства Украины.

В результате террористического акта погибли 10 человек, еще 11 пострадали. В числе погибших офицеры военных следственных органов СК России.

В настоящее время Келембет объявлен в международный розыск.

Ранее суд в ДНР заочно приговорил наемника из Финляндии Рику Аримы к 14 годам лишения свободы. Причиной для этого послужило его участие в боевых действиях на стороне Украины. В качестве вознаграждения за участие в боевых действиях он получил более 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, американский пенсионер Стефан Хаббард, обвиняемый в наемничестве, признался в участии в военном конфликте с РФ на стороне Украины за денежное вознаграждение. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.