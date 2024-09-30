Американский пенсионер признался в участии в конфликте на стороне Украины

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Американский пенсионер Стефан Хаббард, обвиняемый в наемничестве, признался в участии в военном конфликте с Россией на стороне Украины за денежное вознаграждение, пишет РИА Новости.

Таким образом, он полностью согласился с предъявленным ему обвинением.

По версии правоохранителей, Хаббард в феврале 2022 года заключил контракт с батальоном территориальной обороны харьковского города Изюм. Сумма вознаграждения составила не менее одной тысячи долларов в месяц.

Следователи выяснили, что обвиняемый прошел обучение, его обеспечили оружием и боеприпасами. Таким образом, службу он нес до 2022 года, пока не был задержан 2 апреля.

В России за соответствующую статью предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

СК РФ также возбудил дело в отношении наемника из Новой Зеландии Джордана О’Брайана за боевые действия в Курской области. Он проходит подозреваемым в нарушении нескольких статей.

Среди них – убийство двух или более лиц, покушение на убийство двух или более лиц, умышленное повреждение чужого имущества, теракт, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, незаконное пересечение государственной границы РФ. Следователи пытаются установить местонахождение фигуранта и его соучастников.

