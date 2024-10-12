Дело заведено в отношении наемника из США Бейлса по делу о теракте

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Следователи завели уголовное дело в отношении наемника из США Деррика Бейлса, который заочно обвиняется в совершении теракта, наемничестве и убийстве. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Он также проходит по делу о покушении на убийство, незаконном пересечении госграницы, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия к представителю власти и других.

"Следствием установлено, что Бейлс лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации в составе ЧВК "Форвард групп", воюющей на стороне ВСУ", – говорится в сообщении.

По данным следствия, Бейлс и другие наемники, действуя с ВСУ, в конце августа незаконно пересекли границу и проникли на территорию Курской области. После вторжения их целью были причинения имущественного ущерба, устрашение населения и дестабилизация деятельности органов власти.

В настоящее время следствием принимаются меры к установлению местонахождения американца.

Ранее суд заочно приговорил наемника Тревора Рауди Рида из США к 14,5 года колонии за службу на стороне ВСУ. Фигурант признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ ("Наемничество"). Следствие установило, что Рид, ранее служивший в Корпусе морской пехоты ВМС США, с 4 мая по 30 июня 2023 года прибыл на территорию Украины. Там он 25 июля 2023 года присоединился к ВСУ в качестве наемника.

