МИД Британии обеспокоен судьбой наемника, взятого в плен под Курском

Фото: телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми обеспокоен судьбой британского наемника, взятого в плен в Курской области. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Ранее источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что российские военнослужащие взяли в плен под Курском наемника из Великобритании по имени Джеймс Скотт Рис Андерсон.

На полях встречи министров иностранных дел стран G7 в Италии Лэмми сказал, что проинформирован об этом развитии ситуации за последние пару дней. Лондон делает все возможное, чтобы предоставить британцу всю возможную поддержку, добавил министр.

По данным телеканала, в офисе премьера Великобритании Кира Стармера заявили, что МИД "оказывает поддержку семье" наемника. Между тем представитель Даунинг-стрит ушел от ответа на вопрос о позиции Лондона в отношении участия британских граждан в украинском конфликте, передает Sky News. В канцелярии Стармера также не стали подтверждать, что военнопленный является наемником и не связан с правительством.

Тем временем суд заочно арестовал американского наемника Дэниела Бернарда Ребара за преступления в Курской области. По информации СК России, мужчина обвиняется в совершении теракта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, незаконном пересечении госграницы России и в совершении других преступлений на территории региона. Следователи принимают необходимые меры для установления местонахождения американца.