Суд заочно арестовал наемника из США Ребара за преступления в Курской области

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Суд заочно арестовал американского наемника Дэниела Бернарда Ребара за преступления, совершенные им в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, американец обвиняется в совершении теракта, наемничестве, убийстве и покушении на убийство двух или более лиц, а также в незаконном пересечении государственной границы России и в совершении ряда других преступлений на территории Курской области. Подчеркивается, что следствием принимаются необходимые меры для определения местонахождения Ребара.

Ранее суд заочно приговорил наемника Тревора Рауди Рида из США к 14,5 года колонии за службу на стороне ВСУ. Фигурант признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ ("Наемничество"). Суд избрал меру пресечения в виде заключения Рида под стражу. Следствие установило, что Рид, ранее служивший в Корпусе морской пехоты ВМС США, с 4 мая по 30 июня 2023 года прибыл на территорию Украины. Там он 25 июля 2023 года присоединился к ВСУ в качестве наемника.