СК возбудил дело в отношении наемника из США, вторгшегося с ВСУ в Курскую область

Фото: телеграм-канал "Следком"

Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении еще одного наемника из США, который вторгся в Курскую область в составе ВСУ, передает ТАСС.

Речь идет об американском гражданин Роберте Вертмане. Он подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных статьями об убийстве, покушении на убийство двоих или более лиц по мотивам политической и идеологической ненависти, террористическом акте, умышленном повреждении чужого имущества.

Также его подозревают в незаконном ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, а также взрывчатых устройств, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти, незаконном пересечении госграницы РФ и наемничестве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что среди наемников, ликвидированных в Брянской области при попытке прорыва через границу, были граждане США, Канады и Польши.

Диверсанты пытались прорваться в Брянскую область 27 октября. В результате четверых из нападавших ликвидировали, а по остаткам сил был нанесен удар ракетами и артиллерией. У диверсантов были найдены иностранные средства связи, экипировка, оружие и другие предметы, указывающие на их принадлежность к другим странам.