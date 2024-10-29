Захарова заявила, что среди обезвреженных в Брянской области наемников есть граждане США

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Среди наемников, ликвидированных в Брянской области при попытке прорыва через границу, были граждане США, Канады и Польши. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"По данным правоохранительных органов, среди наемников, которые были обезврежены в Брянской области, – граждане США, Польши, Канады", – сообщила Захарова.

Официальный представитель МИД уточнила, что это предварительные данные, которые будут дополняться.

Диверсанты пытались прорваться в Брянскую область 27 октября. В результате четверых из нападавших ликвидировали, а по остаткам сил был нанесен удар ракетами и артиллерией.

У диверсантов были найдены иностранные средства связи, экипировка, оружие и другие предметы, указывающие на их принадлежность к другим странам.

Кроме того, на теле одного из боевиков заметили татуировку 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

