Четыре диверсанта уничтожены при попытке вторжения в Брянскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Диверсанты попытались вторгнуться на территорию Брянской области, четверо из них были ликвидированы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦОС Федеральной службы безопасности России.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с подразделениями ВС России и Росгвардии 27 октября пресечена попытка нарушения государственной границы РФ в Климовском районе диверсионно-разведывательной группой", – уточнили в ведомстве.

После устранения четырех диверсантов оставшиеся члены группировки начали отступать. По ним был нанесен ракетно-артиллерийский удар, в результате чего противник понес потери.

У диверсантов найдены иностранные средства связи, экипировка, оружие и другие предметы, указывающие на их принадлежность к другим странам. Например, обнаружен блокнот с записями на английском языке, канадский флаг и молитвенник на польском языке.

Кроме того, на теле одного из диверсантов заметили татуировку 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело в отношении наемника из Новой Зеландии Джордана О’Брайана за боевые действия в Курской области.

Он проходит подозреваемым в нарушении нескольких статей. Среди них – убийство двух или более лиц, покушение на убийство двух или более лиц, умышленное повреждение чужого имущества, теракт, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, незаконное пересечение государственной границы РФ.

