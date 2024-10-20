Российские военные перехватили переговоры наемников у Часова Яра

Фото: Министерство обороны РФ

Бойцы Южной группировки российских войск перехватили переговоры испаноязычных наемников у Часова Яра в ДНР, сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что Киев перекинул в Донбасс наемников из Колумбии для обороны города, за который идут бои.

"Это похоже на чертов рой – то, что русские устроили нам здесь. Рой из FPV. Невозможно! Пусть пришлют хотя бы один-два FPV", – сказал один из наемников на радиоперехвате.

Переговоры принадлежат бойцам из Колумбии, однако ряд факторов свидетельствуют, что на этом участке фронта за ВСУ также воюют граждане других стран Латинской Америки.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении наемника из Новой Зеландии Джордана О’Брайана за боевые действия в Курской области.

Он проходит подозреваемым в нарушении нескольких статей. Среди них – убийство двух или более лиц, покушение на убийство двух или более лиц, умышленное повреждение чужого имущества, теракт, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, незаконное пересечение государственной границы РФ.