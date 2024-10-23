ВС РФ ликвидировали двух наемников из Британии при освобождении Михайловки в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие российской группировки войск "Центр" ликвидировали двух наемников из Британии во время освобождения населенного пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Было два военнослужащих из Британии, наемники. <...> Были нашивки, флаги на форме, форма натовского образца, и вооружение тоже иностранного производства", – уточнил заместитель командира батальона по военно-политической работе Игорь Красильников.

По его словам, в лесополосах на подходе к населенному пункту противник размещался в укрепленных блиндажах, а в самой Михайловке – в домах мирных жителей.

Красильников добавил, что штурмовики были вынуждены подходить вплотную к противнику. В качестве примера он привел действия рядового Саетова, который с 50 метров при помощи гранатомета выстрелил в опорный пункт ВСУ и попал в бойницу, благодаря чему опорник успешно взяли.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении наемника из Новой Зеландии Джордана О’Брайана за боевые действия в Курской области.

Он проходит подозреваемым по нескольким статьям. Среди них – убийство двух или более лиц, покушение на убийство двух или более лиц, умышленное повреждение чужого имущества, теракт, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, незаконное пересечение государственной границы России.