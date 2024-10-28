Один человек пострадал при атаке дрона на предприятие в Воронежской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в результате падения беспилотника и последующего возгорания на промышленном предприятии в Воронежской области. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Пострадавший получил легкие ранения и в данный момент находится под наблюдением врачей.

Предварительно, пожар затронул само здание предприятия и одну емкость. Также в результате атаки БПЛА повреждения получили два жилых дома и одна хозпостройка.

"Оперативные службы находятся на месте. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", – добавил Гусев.

Беспилотники атаковали Воронежскую область вечером 27 октября. Всего средства ПВО уничтожили около десяти вражеских дронов.

В результате инцидента различные повреждения получило еще одно предприятие на территории региона. На местах ЧП работают оперативные службы.