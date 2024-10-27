27 октября, 17:08Происшествия
Российские ПВО сбили украинские БПЛА над Калужской и Брянской областями
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские ПВО сбили украинские БПЛА над Калужской и Брянской областями, пишет Минобороны РФ.
Попытки противника атаковать территорию РФ были пресечены с 14:30 по 15:00. Так, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 2 дрона самолетного типа над Калужским регионом, а также еще два над Брянским.
За прошедшую ночь ПВО уничтожили и перехватили 51 БПЛА. Больше всего удалось перехватить и сбить на территорией Тамбовской области и Белгородской области – 18 и 16 соответственно.
ВС РФ за сутки уничтожили под Курском более 350 боевиков ВСУ