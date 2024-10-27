Женщина пострадала при атаке беспилотника на Белгородскую область

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Село Варваровка Белгородского района подверглось атаке украинских беспилотников. Одна из мирных жительниц получила ранения в результате атаки. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавшую в состоянии средней степени тяжести попутным транспортом доставили в районную больницу, после чего ее переведут в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Кроме того, при сбросе взрывных устройств с БПЛА на территории одного частного дома были повреждены гараж и автомобиль, на территории другого дома осколками было посечено еще одно авто.

"Информация о последствиях уточняется. Подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток", – заключил Гладков.

Этой ночью прилеты вражеских беспилотников также были зафиксированы в Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области. В результате атаки 11 дронов произошло единичное возгорание, которое уже ликвидировали сотрудники МЧС.

Также семь БПЛА были сбиты на территории Липецкой области. При атаке никто не пострадал. Региональные системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.