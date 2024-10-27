Силы ПВО уничтожили два беспилотника в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки пострадавших среди мирного населения нет, разрушения не наблюдаются. Экстренные и оперативные службы работают на месте происшествия.

В ночь на 26 октября дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 17 украинских беспилотников над регионами России.

В частности, российские военные сумели предотвратить атаку 8 дронов над территорией Брянской области, еще 4 были перехвачены над Белгородской областью, 3 – над Курской областью и 2 – над территорией Орловской области.