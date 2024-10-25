ВС РФ уничтожили танк ВСУ, который пытался прорваться в приграничье Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка войск "Север" при помощи FPV-дрона уничтожила украинский танк, который пытался прорваться в приграничье Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что танк был обнаружен во время разведывательных мероприятий военнослужащими бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север".

Бои с ВСУ в Курской области не прекращаются с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Владимир Путин 25 октября заявил, что ВСУ уже потеряли стабильное управление над своими подразделениями, окруженными в Курской области. Он также добавил, что Украина в этом регионе лишилась 26 тысяч военнослужащих за последний месяц.

