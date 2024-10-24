ВС РФ сбили семь беспилотников ВСУ над Черным морем и Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над акваторией Черного моря и Курской областью в ночь на 24 октября. Об этом сообщили в Минобороны России.

Четыре вражеских дрона сбили над Курской областью, оставшиеся три БЛПА – над Черным морем.

Подразделения ПВО пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки с помощью беспилотников по объектам на территории РФ.

Прошедшей ночью средства ПВО также приводились в боевую готовность в Севастополе. Позже российским силам удалось сбить одну ракету над акваторией города, на значительном отдалении от берега.

Между тем экипажи морской авиации Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря четыре украинских безэкипажных катера, следовавших к Крыму.