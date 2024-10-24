Одна ракета уничтожена над акваторией Севастополя

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили одну ракету над акваторией Севастополя, на значительном отдалении от берега. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По данным городских служб, никакие гражданские объекты в Севастополе не пострадали.

В ночь на 22 октября силы ПВО уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над российскими регионами. В Тамбовской и Воронежской областях после прилетов дронов произошли пожары на местных предприятиях.

Кроме того, в Тульской области в результате произошедшего пострадали помещения двух спиртзаводов, а в Брянской области частичные повреждения получила кровля нежилого здания и котельной в Суземском районе.