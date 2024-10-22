Средства ПВО сбили еще два украинских дрона в Брянской области

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два украинских беспилотника самолетного типа в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

При атаке БПЛА была частично повреждена кровля нежилого здания и котельной в Суземском районе области. При этом никто не пострадал.

Ранее средства ПВО сбили над Брянской областью два дрона ВСУ. В результате первой атаки также обошлось без пострадавших.

Вечером 21 октября украинские войска начали артиллерийский обстрел Энергодара в Запорожской области. Местных жителей призвали укрыться от обстрела в безопасных местах и не выходить на улицу.