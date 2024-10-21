Силы ПВО уничтожили 18 беспилотников над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России за ночь. При этом 11 из них были сбиты над Ростовской областью, сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

Кроме того, 4 дрона удалось отследить и уничтожить над территорией Брянской области, еще 2 были ликвидированы над Курской областью и 1 – над Орловской областью. Все эти беспилотники относились к самолетному типу.

По данным ведомства, киевский режим попытался совершить террористическую атаку, целью которой должны были стать объекты, расположенные на территории России.

Прошлой ночью число средства ПВО и РЭБ уничтожили и подавили над российскими регионами 110 беспилотников. Над Курской областью были сбиты 43 из них, еще 27 – над территорией Липецкой области.