Рогозин заявил, что Черноморский флот "сменил прописку" из-за украинских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Черноморский флот России был вынужден "сменить прописку" из-за того, что корабли флота подвергались опасности из-за безэкипажных катеров ВСУ. Об этом заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, также возглавляющий военно-технический центр "Царские волки" в интервью "Московскому Комсомольцу".

"Если еще раз возвратиться к системам вооружения и к тому, какие изменения претерпели в ходе СВО способы боевого применения, то показательный пример – Черноморский флот. Он был вынужден сменить, по сути дела, свою прописку из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника", – высказался он.

Сенатор призвал быстрее реагировать на новые угрозы и посетовал на "неповоротливость военной системы", из-за которой запаздывало внедрение средств борьбы с ними.

По его мнению, в РФ была допущена недооценка прогресса, связанного с помехозащищенными линиями связи, системами управления, беспилотными летательными комплексами и малыми формами вооружения тактического звена.

Рогозин отметил, что сейчас произошла военно-техническая революция и боевые действия теперь идут не так, как предполагалось раньше.

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские военные использовали в течение последних двух лет против Черноморского флота ракеты, поставленные Альянсом Киеву. По мнению Столтенберга, данный факт подтверждает важность увеличения поставок ракет украинской стороне. При этом он не уточнил, кто проводил разведку и целеуказание при нанесении этих ударов.

В 2023 году командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта "Серна", старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб при отражении атаки украинских морских дронов в Крыму.

