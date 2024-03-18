Столтенберг рассказал о роли НАТО в нанесении ущерба Черноморскому флоту РФ

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе признал роль Североатлантического альянса в нанесении ущерба флоту России в Черном море, передает РИА Новости.

"Свобода навигации России, в принципе, ограниченна", – уточнил Столтенберг.

В связи с этим генсек НАТО заявил, что безопасность Черного моря остается до сих пор одной из актуальных тем как для Грузии, так и для Альянса.

Ранее генсек НАТО заявил, что украинские военные использовали в течение последних двух лет против Черноморского флота ракеты, поставленные Альянсом Киеву. По мнению Столтенберга, данный факт подтверждает важность увеличения поставок ракет украинской стороне. При этом он не уточнил, кто проводил разведку и целеуказание при нанесении этих ударов.

В 2023 году командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта "Серна", старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб при отражении атаки украинских морских дронов в Крыму.

