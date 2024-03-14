Столтенберг заявил, что удары ВСУ по кораблям ЧФ РФ наносились ракетами НАТО

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ВСУ в течение последних двух лет атаковали корабли российского Черноморского флота ракетами, которые Киеву поставлял Североатлантический альянс. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

По его словам, удары Украины по кораблям Черноморского флота России осуществлялись с помощью ракет Scalp и Storm Shadow. По мнению Столтенберга, данный факт подтверждает важность увеличения поставок ракет украинской стороне.

При этом генсек Альянса не уточнил, кто проводил разведку и целеуказание при нанесении этих ударов.

В прошлом году командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта "Серна", старший мичман ВМФ России Денис Никитин умер при отражении атаки украинских морских дронов в Крыму. ВСУ ударили по базе ЧФ в одном из прибрежных поселков на полуострове ночью.

До этого Черноморский флот РФ отбил атаку беспилотников на внешнем рейде над акваторией Черного моря. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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