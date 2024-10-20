Силы ПВО за ночь уничтожили 110 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО и РЭБ России за ночь уничтожили и подавили над регионами страны 110 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов: 43 БПЛА над территорией Курской области, 27 – над территорией Липецкой области, 18 – над территорией Орловской области, 8 – над территорией Нижегородской области, 7 – над территорией Белгородской области, 6 – над территорией Брянской области, и один – над территорией Московской области", – указано в сообщении.

Ранее ночью сообщалось, что обломки подавленного БПЛА рухнули на проезжую часть в районе липецкого Сырского Рудника. Губернатор региона Игорь Артамонов заявил, что упавший беспилотник обезвреживают, обошлось без пострадавших.

В ночь на 20 октября силы ПВО также сбили беспилотник, летевший на Москву. Сергей Собянин сообщил, что обошлось без пострадавших и разрушений, а оперативные службы работают на месте происшествия.