Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Обломки дрона упали на проезжую часть в районе липецкого Сырского Рудника, фрагменты БПЛА обезвреживают. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.

"Обломки БПЛА упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника. Жертв и разрушений нет. Специалисты находятся на месте и занимаются обезвреживанием оставшихся фрагментов беспилотника", – написал он.

Артамонов уточнил, что после падения беспилотника на земле возникли очаги возгорания, которые были оперативно потушены. Обошлось без жертв и пострадавших, экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

До этого губернатор сообщал, что над регионом были подавлены несколько беспилотников.

В ночь на 20 октября силы ПВО также сбили беспилотник, летевший на Москву. Сергей Собянин сообщил, что обошлось без пострадавших и разрушений, а оперативные службы работают на месте происшествия.