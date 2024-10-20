Собянин: в Раменском городском округе отражена атака летевшего к Москве БПЛА

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Сергей Собянин заявил, что в ночь на воскресенье, 20 октября, ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом градоначальник сообщил в своем телеграм-канале.

"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", – написал он.

Мэр Москвы подчеркнул, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб уже работают на месте происшествия.