Жилой дом поврежден в станице под Краснодаром в результате атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал Kub Mash

Жилой дом оказался поврежден в станице Марьянской под Краснодаром в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"Около десяти часов вечера беспилотник повредил в станице Марьянской жилой дом. Еще одна попытка террористической атаки киевского режима", – написал он.

По словам Кондратьева, на месте происшествия уже работают экстренные службы и правоохранители, предварительно, обошлось без пострадавших.

Губернатор также поручил главе Красноармейского района держать на контроле ликвидацию последствий атаки и помощь жителям.

Ранее грузовой автомобиль был атакован беспилотником в Белгородской области, водитель пострадал. Мужчину со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног доставили бригаде скорой помощи на попутном транспорте. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Украинские силы также обстреляли село Красный Октябрь, где выбили окна у частного домовладения и повредили 8 автомобилей.

