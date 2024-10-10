Несколько домов повреждены на Кубани из-за атаки беспилотников

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Несколько домов были повреждены в двух районах Краснодарского края в результате атаки украинских дронов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Так, в хуторе Бойкопонура Калининского района оказались выбиты стекла в двух домах, а в станице Пластуновской Динского района был нанесен ущерб хозпостройке, подводящему газопроводу, крыше и стеклам в одном из домов.

Сейчас, по словам Кондратьева, на местах задействованы экстренные службы. Он подчеркнул, что главы районов помогут жителям поврежденных домов в восстановлении имущества.

При этом губернатор заявил, что в результате атаки никто не пострадал, а объекты инфраструктуры не были повреждены. Дома оказались повреждены из-за упавших обломков после ликвидации дрона, уточнил Кондратьев.

Атаке БПЛА этой ночью также подверглась Ростовская область. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили и уничтожили 10 беспилотников над территорией региона, в частности в Миллеровском и Каменском районах.

Всего российские силы ПВО за ночь сбили 92 украинских БПЛА над 7 регионами РФ и над акваторией Азовского моря. Так, 47 беспилотников были ликвидированы над Краснодарским краем, 12 – над Курской областью, 9 – над Ростовской, 4 – над территорией Брянской области. Кроме того, ВС РФ предотвратили атаки на Белгородскую и Воронежскую области, а также Крым.

