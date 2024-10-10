Средства РЭБ подавили 10 беспилотников в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили и уничтожили 10 беспилотников в Ростовской области минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

В частности, дроны были уничтожены в Миллеровском и Каменском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

Этой ночью украинский беспилотник самолетного типа также был уничтожен над территорией Брянской области. Обошлось без пострадавших среди местного населения.

Вечером 9 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету в Курской области. О последствиях воздушной атаки не сообщалось.