10 октября, 06:56Происшествия
Средства РЭБ подавили 10 беспилотников в Ростовской области
Фото: Министерство обороны РФ
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили и уничтожили 10 беспилотников в Ростовской области минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
В частности, дроны были уничтожены в Миллеровском и Каменском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.
Этой ночью украинский беспилотник самолетного типа также был уничтожен над территорией Брянской области. Обошлось без пострадавших среди местного населения.
Вечером 9 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету в Курской области. О последствиях воздушной атаки не сообщалось.
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