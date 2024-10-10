Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области

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Украинский беспилотник самолетного типа был уничтожен силами ПВО над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений также не выявлено. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Вечером 9 октября украинская ракета была сбита силами противовоздушной обороны в Курской области. О возможных последствиях ракетной атаки не сообщалось.

Еще одна атака ВСУ произошла до этого в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате атаки пострадали три мирных жителя.