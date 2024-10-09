Силы ПВО сбили украинскую ракету в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Украинская ракета была сбита силами противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

Вечером 9 октября на территории области была объявлена угроза ракетной опасности, однако на момент публикации она уже отменена.

В ночь на 9 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников над регионами РФ. Вражеские дроны были сбиты над Брянской, Белгородской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, а также над акваторией Азовского моря.

Три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Шебекинский городской округ Белгородской области. Двое мужчин самостоятельно обратились в центральную районную больницу. Третью пострадавшую женщину бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи.