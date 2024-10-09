Газовая труба оказалась повреждена в частном доме при атаке БПЛА на Кубани

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Щербиновский район Краснодарского края подвергся атаке украинских БПЛА. В селе Шабельское в результате падения обломков дрона в частном доме выбило стекла, повреждена газовая труба. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

В целях безопасности газ перекрыли, а возникшее на месте возгорание потушили. В результате инцидента никто не пострадал, на месте продолжают работать специальные и экстренные службы.

Кондратьев поручил районным властям оказать помощь жильцам дома в восстановлении поврежденного имущества.

Этой ночью силы ПВО также уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. В результате воздушной атаки пострадавших и разрушений не выявлено.

Еще одна атака БПЛА произошла до этого в Белгородской области. Под ударом оказалось производственное здание в Шебекино. В результате произошедшего один мирный житель пострадал.