Средства ПВО уничтожили ночью 16 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО уничтожили в общей сумме 16 украинских беспилотников над российскими регионами в ночь на 8 октября. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, 14 дронов были сбиты над Белгородской областью, еще два – над акваторией Черного моря.

5 октября в Белгородской области при атаках украинских сил пострадали 12 человек. ВСУ нанесли удары по нескольким населенным пунктам региона, выпустив 51 боеприпас и 18 дронов.

Еще один мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника на производственное здание в Шебекино. У женщины диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги. Ее доставили в больницу.