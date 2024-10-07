Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 07:44

Происшествия

За ночь средствами ПВО уничтожен 21 беспилотник, в том числе 12 над Крымом

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Российские средства ПВО за ночь на 7 октября уничтожили 21 украинский беспилотник ВСУ самолетного типа над территорией страны. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Двенадцать БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, шесть БПЛА уничтожены над территорией Курской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей", – указано в сообщении.

Ранее, в ночь на 6 октября, силы противовоздушной обороны России уничтожили 4 беспилотника украинских сил над территориями Воронежской, Курской и Белгородской областей.

До этого, в ночь на 5 октября, силы ПВО сбили и перехватили 10 дронов ВСУ. Семь беспилотников нейтрализовали в Белгородской области, один – в Воронежской области и два – в Курской области.

Раненых при обстреле ВСУ в Белгороде доставили в больницу

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика