ПВО за ночь уничтожили 4 БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь уничтожили 4 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Воронежской, Курской и Белгородской областей, сообщила пресс-служба Минобороны России.

В частности, 2 дрона удалось сбить над Курской областью. Еще по одному беспилотнику уничтожили в полете над Белгородской и Воронежской областями. Все эти дроны относились к самолетному типу.

Таким образом росскийские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку, целью которой должны были стать объекты, расположенные на территории России, указали в ведомстве.

Кроме того, ранним утром 6 октября система ПВО ликвидировала украинский дрон самолетного типа над Брянской областью. По данным главы региона Александра Богомаза, обошлось без повреждений и пострадавших.