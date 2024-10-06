06 октября, 08:32Происшествия
ПВО за ночь уничтожили 4 БПЛА над регионами России
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за ночь уничтожили 4 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Воронежской, Курской и Белгородской областей, сообщила пресс-служба Минобороны России.
В частности, 2 дрона удалось сбить над Курской областью. Еще по одному беспилотнику уничтожили в полете над Белгородской и Воронежской областями. Все эти дроны относились к самолетному типу.
Таким образом росскийские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку, целью которой должны были стать объекты, расположенные на территории России, указали в ведомстве.
Кроме того, ранним утром 6 октября система ПВО ликвидировала украинский дрон самолетного типа над Брянской областью. По данным главы региона Александра Богомаза, обошлось без повреждений и пострадавших.
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